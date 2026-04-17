Alba Villar

La cantera de la robótica gallega toma la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo

La tecnología dejó de ser este viernes una asignatura abstracta para convertirse en un juego, un reto y, sobre todo, una experiencia compartida. Un total de 452 estudiantes de enseñanza media de toda Galicia —procedentes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional— se dieron cita en la Escuela de Ingeniería Industrial para participar en la novena edición de su ya consolidada competición de robots, una iniciativa que, año tras año, acerca la ingeniería a las aulas con un enfoque práctico y creativo. Más información