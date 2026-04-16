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El Náutico de Vigo presenta su plan 2026-2031

El presidente del Real Club Náutico de Vigo, Antonio “Tone” Pérez, ha presentado esta mañana a los representantes de las principales administraciones el plan estratégico que su directiva y él han preparado para el periodo 2026-2031. Un ambicioso proyecto deportivo, empresarial y cultural, que quiere profundizar en la apertura del club a la sociedad y convertirlo en uno de los centros neurálgicos de la integración definitiva de la ciudad con el mar. Más información