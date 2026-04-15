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Este VTC recogió a un pasajero en la parada de taxi de Balaídos

El conflicto entre los VTC y los taxistas da un nuevo paso. Y es que al hecho de que los Uber lleven ya casi un año realizando traslados urbanos de pasajeros por Vigo sin contar con la licencia necesaria del Concello, ahora se suma que directamente recogen ya a personas en las propias paradas de taxis. El colectivo considera esto «una provocación». Uno de los últimos episodios se vio el pasado domingo, a la salida del partido entre el Celta y el Oviedo en Balaídos. Un socio de la asociación Elite Taxi grabó a un VTC recogiendo a una persona de la parada de taxis de la zona. Más información