Marta G. Brea / Pedro Mina / Gabriela Barreiro / Víctor P. Currás / Pedro Fernández

Los colegios de Vigo animan al Celta para afrontrar la remontada en la Europa League

La infantería está lista para la batalla. «El que no crea que no venga», desafió Giráldez el domingo, y vaya si han creído. Decenas de profesores y cientos de estudiantes de Vigo han acudido este miércoles a las aulas con camisetas, chaquetas y bufandas del Celta demostrando que confían en la remontada ante el Friburgo. De Teis a Navia, de la costa a Beade, todos ellos -Barreiro, Bouza Brey, Pintor Laxeiro, Possumus, Monterrey, Amor de Dios, Javier Sensat... -han querido aportar su pequeño empujón de cara al partido del jueves a las 18.45 horas. El llamamiento del Decano a través de FARO Educa a los centros escolares ha provocado una ola de apoyo casi inédita al club. No porque la ciudad nunca lo hubiera hecho, sino por la juventud de su fuerza. Equipaciones de casi todos los colores, temporadas y «Afouteza», el nombre del club o un premonitorio «4-0» fueron algunas de las leyendas que dibujaron en sus patios de recreo, desde donde ha seguido el camino para darle la vuelta a estos cuartos de final de Europa League. Más información