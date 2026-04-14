Marta G. Brea / Edgar Melchor

Vigo se estrenará en mayo como sede del Día de las Fuerzas Armadas

Vigo acogerá entre el martes 26 y el domingo 31 de mayo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (Difas), un evento que alberga cada año una ciudad española desde 1978. Lo hará por primera vez en su historia. El acto central, presidido por los reyes, Felipe VI y Letizia, está programado para el 30 en la avenida de Samil. El rey Felipe VI también presidirá el viernes 29 la Revista Naval, que se desarrollará en la ría. Se prevé una asistencia masiva por parte de vecinos y visitantes del resto de Galicia y España y de Portugal. Más información