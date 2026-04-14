Marta G. Brea

«Me puso la navaja en el cuello»: el testimonio de una taxista de Vigo atracada

El pasado miércoles no fue una jornada de trabajo más para Pilar Couñago. Por primera vez desde que es taxista, hace ya trece años, sufrió un atraco durante un servicio. Nada hacía presagiar que cuando recogió a un hombre al que le echa poco más de treinta años en la parada de El Corte Inglés fuera a vivir un episodio tan traumático como el que acabó sufriendo. Y es que al llegar a su destino, en la calle Cortellas, en Lavadores, en el momento de pagar el pasajero sacó un arma blanca y se la puso a la conductora en el cuello. Más información