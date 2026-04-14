Alba Villar

Manifestación en Vigo por una República feminista y contra la especulación en la ciudad

Convocada por la Asemblea Republicana de Vigo, una manifestación recorrió parte del centro de la ciudad —desde el cruce de las calles Vía Norte y Urzáiz hasta Porta do Sol— para reclamar una República feminista «que aposte pola soberanía popular, o dereito á vivenda digna, a defensa dos intereses da clase traballadora e a soberanía dos pobos» y se posicione «contra a especulación». Más información