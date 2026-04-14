Detenidos minutos antes asaltar un banco en Vigo: así cayeron el histórico atracador Tielas y dos secuaces

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal momentos antes de perpetrar el atraco a un banco en Vigo. Tres personas fueron detenidas a escasos metros de la sucursal bancaria que pretendían asaltar en la zona de Balaídos. Se valían de armas de fuego, diversas armas blancas y bridas para maniatar a los empleados