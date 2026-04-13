Marta G. Brea

Desalojan a una veintena de personas sin hogar y tapian la antigua nave de Pescanova en Vigo

Agentes de la Policía Local , concretamente del GOA (Grupo Operativo de Apoyo) se han personado junto a la antigua nave de Pescanova para proceder a su desalojo al estar habitado por decenas de personas en situación de exclusión social que residían en su interior. A lo largo de esta mañana, los efectivos municipales han procedido a desalojar a una veintena de ellos que desde hace años viven en condiciones de insalubridad en la nave abandonada en las inmediaciones de Beiramar. Más información