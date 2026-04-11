FARO se adentra en una visita guiada por la Fortaleza de O Castro
El Concello organiza visitas a la Fortaleza de O Castro con el fin de conocer la historia del mayor elemento arquitectónico de defensa que tuvo Vigo. Más información
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