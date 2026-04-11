Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin
FARO se adentra en una visita guiada por la Fortaleza de O Castro

FARO se adentra en una visita guiada por la Fortaleza de O Castro

Marta G. Brea / Edgar Melchor

FARO se adentra en una visita guiada por la Fortaleza de O Castro

Marta G. Brea

Edgar Melchor

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Concello organiza visitas a la Fortaleza de O Castro con el fin de conocer la historia del mayor elemento arquitectónico de defensa que tuvo Vigo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents