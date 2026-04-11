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La historia de Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo

La historia de Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo

Edgar Melchor

La historia de Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo

Edgar Melchor

Fotografía: Pedro Mina

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Por las puertas de la Ferretería Iturmendi salieron las primeras lavadoras de Vigo. El negocio lo fundaron en 1945 dos vascos, Iturbe y Mendía —de ahí el nombre—, en la esquina entre Eduardo Iglesias y Progreso, y desde entonces se desplazó a otros dos locales en esta última calle. Actualmente se emplaza en el número 18 y a su cargo está Rubén Alonso, un ingeniero de minas hijo de un posterior dueño del establecimiento, Marcial Alonso Hermida. «No nos podemos quejar, estamos sobreviviendo bien», relata a FARO. Más información

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