Jose Lores

El Nicolás Peña cierra sus puertas para integrarse en el Olimpia Valencia

Con el centro de salud de Nicolás Peña todos estaban contentos. Profesionales y usuarios. Con sus 12.300 habitantes asignados (según la última memoria disponible, la de 2024), para diez consultas de medicina y pediatría y ocho de enfermería, hacen de él un dispositivo «pequeño, acogedor y tranquilo», como describe uno de sus veteranos, el pediatra Julio Novoa. Sus trabajadores son «pocos y bien avenidos», destaca la enfermera Ana. Y sus instalaciones amplias y luminosas aún se conservan en buenas condiciones, 23 años después de su estreno. Por lo que tampoco sienten una necesidad de cambio de dependencias, como sí urgía en el de López Mora. Más información