Pedro Mina

Pablo González sufrió quemaduras internas a causa de una botella de agua

El empresario Pablo González sufrió hace un año severas quemaduras internas tras pedir un agua con gas embotellada que bebió de un vaso con hielo y limón en un restaurante de Vigo. Su estómago y su esófago resultaron muy dañados. Este caso dio lugar a una instrucción judicial en la que se citó en calidad de investigado al dueño del local hostelero donde ocurrieron los hechos. La investigación determinó que en esa botella no había agua, sino, como detectó el Laboratorio Químico-Toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica de la Policía Nacional, una disolución acuosa de hidróxido sódico, es decir, sosa cáustica. Más información