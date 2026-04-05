Pedro Fernández / Borja Melchor

La Escuela de Abuelos educadores de Cruz Roja de Vigo ahonda en los cuidados modernos

Los abuelos y abuelas desempeñan un papel clave en el núcleo familiar, especialmente como apoyo para padres y madres que, por motivos laborales, se ven obligados en muchas ocasiones a delegar en ellos el cuidado de sus hijos e hijas. Conscientes de esta realidad, Cruz Roja en Galicia ofrece desde 2016 una respuesta específica para aquellas personas mayores que asumen labores parentales de cuidado y crianza, con el objetivo de acompañarlas y respaldarlas en esta importante responsabilidad. Más información