Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Valencia - CeltaLey contra el DesperdicioMuere el abuelo de VigoTestamento MurosRescate Piloto EE UUHábitat VigoArte Panteones Galicia
instagramlinkedin
La Escuela de Abuelos educadores de Cruz Roja de Vigo ahonda en los cuidados modernos

La Escuela de Abuelos educadores de Cruz Roja de Vigo ahonda en los cuidados modernos

Pedro Fernández / Borja Melchor

La Escuela de Abuelos educadores de Cruz Roja de Vigo ahonda en los cuidados modernos

Pedro Fernández

Borja Melchor

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los abuelos y abuelas desempeñan un papel clave en el núcleo familiar, especialmente como apoyo para padres y madres que, por motivos laborales, se ven obligados en muchas ocasiones a delegar en ellos el cuidado de sus hijos e hijas. Conscientes de esta realidad, Cruz Roja en Galicia ofrece desde 2016 una respuesta específica para aquellas personas mayores que asumen labores parentales de cuidado y crianza, con el objetivo de acompañarlas y respaldarlas en esta importante responsabilidad. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents