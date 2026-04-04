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El Hombre del Bosque explica las curiosidades del chasmante, una curiosa planta llegada a Galicia desde Sudáfrica

David Eyo, divulgador de la naturaleza conocido en redes como El Hombre del Bosque, nos descubre una de las plantas exóticas más curiosas de Galicia: el chasmante. Esta especie bulbosa, originaria de Sudáfrica, llama la atención por la forma singular de sus flores, que dificulta el acceso de los insectos a su interior y hace que acumulen abundante néctar. Por eso, sus flores son comestibles, en una línea parecida a las vinagretas. Además, suele crecer en pequeños grupos, creando rincones realmente llamativos.