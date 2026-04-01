Jose Lores / Marta G. Brea

Dulces de Pascua para reivindicar la inclusión de personas con autismo

Destacar la necesidad de que se creen oportunidades para mejorar la capacitación técnica de personas con TEA, para su inclusión laboral y social, así como demostrar que ellas también tienen mucho que ofrecer a la sociedad son los objetivos con los que la Fundación Menela ha organizado esta iniciativa, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra mañana, y en el año en el que cumple medio siglo. Más información