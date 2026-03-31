Jose Lores

Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos

Esta Semana Santa 381 cofrades votaron en Sagunto (Valencia) si permitirían participar a mujeres en las procesiones del municipio. Más de la mitad dijo que no, arriesgándose a ser expedientados y con la posibilidad de que les retiren el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se aferran a que es una tradición de cinco siglos de historia, pero las costumbres pueden cambiar o adaptarse. Y si no que se lo digan a las mujeres de la Hermandad de la Pasión de Vigo, que hace dos décadas salvaron de su desaparición uno de los pasos, el del Ecce Homo. Laura Cascallar (53 años) está ahora al frente: «Mi abuelo materno fundó la hermandad, pero llegó un momento en el que se dejó de salir porque la gente se hizo mayor. Entonces mi madre y mi tía se quedaron al frente de los pasos y buscaron gente conocida para sacarlo adelante. Conocían sobre todo a mujeres, así que se constituyó en femenino», cuenta. Fue hace dos décadas pero hoy siguen siendo todas mujeres. Eso sí, abogan por la igualdad y no hacen distinciones por sexo: «Aceptaríamos a los chicos que quisiesen unirse». Más información