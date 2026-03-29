Edgar Melchor

La Borrriquita de Bouzas vuelve a salir en procesión tras seis años

La Borriquita de Bouzas ha salido de nuevo en procesión este domingo tras seis años. La imagen partió de la iglesia de San Miguel y recorrió varias calles de la villa. Los problemas con el anterior párroco llevaron a la Cofradía del Nazareno y la Virgen Dolorosa de la Reconciliación de Bouzas a dejar esta celebración tras 2019, pero ha decidido retomarla tras la llegada de un nuevo sacerdote al frente.