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La Borrriquita de Bouzas vuelve a salir en procesión tras seis años

La Borrriquita de Bouzas vuelve a salir en procesión tras seis años

Edgar Melchor

La Borrriquita de Bouzas vuelve a salir en procesión tras seis años

Edgar Melchor

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La Borriquita de Bouzas ha salido de nuevo en procesión este domingo tras seis años. La imagen partió de la iglesia de San Miguel y recorrió varias calles de la villa. Los problemas con el anterior párroco llevaron a la Cofradía del Nazareno y la Virgen Dolorosa de la Reconciliación de Bouzas a dejar esta celebración tras 2019, pero ha decidido retomarla tras la llegada de un nuevo sacerdote al frente.

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