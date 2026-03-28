Vigo celebra su sábado de Reconquista con las calles llenas de vecinos... y de franceses
Las calles de Vigo se han llenado de vecinos y visitantes para disfrutar de la jornada de sábado de la Fiesta de la Reconquista. El sol acompañó en un día en el que los franceses camparon a sus anchas por la ciudad a unas horas de ser expulsados por los locales. Más información
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