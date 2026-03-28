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El Hombre del Bosque explica los «chuchameles», una planta con «muy buen sabor»

El divulgador de naturaleza David Eyo, conocido en redes sociales como El Hombre del Bosque, explica en este nuevo vídeo para FARO todo lo relacionado con la planta Oxalis pes-caprae, conocida comúnmente como vinagrillo, vinagreta o «chuchameles». El especialista cuenta que los tallos de su flor son comestibles y, además, «tienen muy buen sabor». Destaca, al mismo tiempo, el heliotropismo marcado que presenta esta planta, es decir, que sus flores se cierran en cuanto falta la luz.