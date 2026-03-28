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La historia de Carbón Radio, una tienda con más de 70 años en la que nació la televisión en Vigo

La historia de Carbón Radio, una tienda con más de 70 años en la que nació la televisión en Vigo

Edgar Melchor

La historia de Carbón Radio, una tienda con más de 70 años en la que nació la televisión en Vigo

Edgar Melchor

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«Yo venía aquí a la tienda y lo que para mi abuelo era una reparación para mí eran chispas en una placa electrónica, y era muy divertido». Así recuerda David Ferreira Carbón su infancia en Carbón Radio, un establecimiento de Vigo con más de 70 años de historia dedicado a la venta de material eléctrico y al arreglo de instalaciones. Desde 2022, este joven de la tercera generación familiar permanece al frente del negocio junto con su pareja, Yolanda Cameselle. Más información

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