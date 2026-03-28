Edgar Melchor

La historia de Carbón Radio, una tienda con más de 70 años en la que nació la televisión en Vigo

«Yo venía aquí a la tienda y lo que para mi abuelo era una reparación para mí eran chispas en una placa electrónica, y era muy divertido». Así recuerda David Ferreira Carbón su infancia en Carbón Radio, un establecimiento de Vigo con más de 70 años de historia dedicado a la venta de material eléctrico y al arreglo de instalaciones. Desde 2022, este joven de la tercera generación familiar permanece al frente del negocio junto con su pareja, Yolanda Cameselle. Más información