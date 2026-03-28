Marta G. Brea

Caballero y decenas de ciudadanos rindieron homenaje a los héroes de la Reconquista

El 28 de marzo de 1809 marcó el inicio de una Reconquista que sigue hasta la actualidad... y que no se detendrá. Así lo verbalizó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el acto que tuvo lugar esta mañana en Plaza Independencia, donde se rindió un homenaje y ofrenda floral a los héroes de aquella batalla atendida ahora en «demandas sociales» . «El Área Metropolitana, el Mundial, el AVE, la Salida Sur, los ascensores, los salarios, las pensiones... esa es ahora nuestra Reconquista» , declaró Caballero. Más información