Sigue en directo la Gala Viguesas/es Distinguidas/os de Vigo 2026 / Concello de Vigo

Sigue en directo la Gala Viguesas/es Distinguidas/os de Vigo 2026

La ciudad de Vigo celebrá la Gala Vigueses/as Distinguidos/as 2026 este jueves 26 de marzo a las 20:00 horas, en una cita que volverá a reconocer la trayectoria, el compromiso y la aportación de personas y colectivos destacados a la vida social, cultural y económica de la ciudad. El acto, convertido ya en una de las ceremonias más representativas del calendario institucional vigués, servirá para poner en valor el talento local y rendir homenaje a quienes contribuyen con su labor al prestigio y desarrollo de Vigo.