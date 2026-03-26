Lola Garrrido

A la fotógrafa Lola Garrido acoge la exposición «Heroínas en el hospital» en el Cunqueiro

A la fotógrafa Lola Garrido le detectaron lupus cuando entraba en la adolescencia, a los 12 años. Lo recibió con «rebeldía y un poco de negación». «Dejé de tomar los remedios», recuerda. Luego, vino la fase «avestruz». «No lo veo, no está». Disfrutó durante 15 años de una remisión total de síntomas, en una enfermedad crónica que cursa por brotes. Así que el tercer brote que sufrió, en octubre del año pasado, le cogió desprevenida. «No presté atención a los síntomas y caí a valores muy bajos», explica. Su propio «cuerpo empezó a destruir glóbulos rojos muy rápido». Por esta anemia hemolítica autoinmune grave estuvo ingresada doce días en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Más información