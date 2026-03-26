Alba Villar

Dos estudiantes del IES ROU de Vigo ganaron la Olimpiada nacional de Geología y ahora buscarán imponerse en el mundial de Turín

Ni a Hugo ni a Óscar, dos estudiantes de 2º de Bachillerato del IES ROU de Vigo, les ha hecho falta tropezar en la misma piedra para empatizar con ellas. Su pasión, dedicación e interés por la Geología se la ha inculcado su profesor Pablo Blanco durante las horas de clase en el instituto. «Verlo tan motivado y que tirase de nostros pues a mí, al menos, me empujó mucho, me terminó enganchando», cuenta uno de los jóvenes desde el laboratorio del centro público en el que estudian. Ambos se han impuesto en la fase nacional de la Olimpiada de Geología y en agosto viajarán a Turín donde participarán de la fase internacional enfrentándose a futuras promesas de la geología de todo el mundo. Más información