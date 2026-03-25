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Últimos preparativos para celebrar la Reconquista

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Pedro Mina

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Desde esta mañana, los bares y las empresas distribuidoras montan barras, colocan barriles y elaboran puestos «de época» en madera para dar servicio a los 300.000 personas que estima la asociación Casco Vello que vendrán. La compañía Jobe tiene el encargo de proveer hasta 150 barras en la zona del Berbés y en calles contiguas y cada una tendrá 30 barriles para ambas jornadas. Los organizadores estiman que podrían susperarse los 200.000 litros. Más información

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