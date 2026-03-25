Secciones

Es noticia
Tropas de EE UU en IránERE Stellantis VigoCamión cae al mar en VigoMultas Agresión SanitariosCierre After VigoMuerto Incendio As Neves
instagramlinkedin
Una coral creativa une generaciones por la inclusión y la cultura

Una coral creativa une generaciones por la inclusión y la cultura

Pablo Hernández Gamarra

Una coral creativa une generaciones por la inclusión y la cultura

Pablo Hernández Gamarra

RRSS WhatsAppCopiar URL

Una iniciativa que permite a gente de diferentes edades aprender a cantar en grupo, componer, improvisar y trabajar la música, fomentando la inclusión y la cultura. Es el ADN del proyecto bautizado oficiosamente como El Taller Coral, impulsado por la pianista y compositora Alicia Cerrada, que acaba de cumplir 30 años. Se desarrolla durante una hora y media los martes en La Galería Jazz. «Me apetecía crear un espacio donde se uniesen la creatividad y el canto», explica. Lo componen 18 personas y cumple ahora seis meses. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents