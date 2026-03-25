Pablo Hernández Gamarra

Una coral creativa une generaciones por la inclusión y la cultura

Una iniciativa que permite a gente de diferentes edades aprender a cantar en grupo, componer, improvisar y trabajar la música, fomentando la inclusión y la cultura. Es el ADN del proyecto bautizado oficiosamente como El Taller Coral, impulsado por la pianista y compositora Alicia Cerrada, que acaba de cumplir 30 años. Se desarrolla durante una hora y media los martes en La Galería Jazz. «Me apetecía crear un espacio donde se uniesen la creatividad y el canto», explica. Lo componen 18 personas y cumple ahora seis meses. Más información