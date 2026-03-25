Alba Villar

Bouzas pega otro acelerón y arrebata a Barcelona el liderazgo en vehículos

Las previsiones optimistas con las que afrontaba el Puerto de Vigo el año 2026 están siendo ratificadas por las cifras de los principales indicadores que permiten palpar la salud de las distintas terminales portuarias. En este sentido, Bouzas puede presumir de haber logrado el hito el pasado mes de febrero en la instalación en la que hubo más movimiento de vehículos en toda España, con 56.554 unidades gestionadas según los datos que acaba de publicar Puertos del Estado, casi 6.000 más que en Barcelona, lo que permite al Puerto de Vigo arrebatar el liderato al catalán en este apartado por primera vez en dos años, acercando, por tanto, el objetivo fijado por el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Carlos Botana, de conseguir el primer puesto en el acumulado de todo un ejercicio.