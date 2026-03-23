Pedro Fernández

Más de dos mil niños de 50 colegios toman la ciudad en la Reconquistiña de Vigo

A Porta do Sol fue esta mañana la base de operaciones de 2.200 niños procedentes de 50 colegios. Estaban preparados para dar el pistoletazo de salida a la semana grande la Reconquista. Ataviados con tambores y trajeados de la cabeza a los pies, unos de franceses y otros de vigueses, demostraron ser conocedores de la historia de la ciudad. Sabían que estaban allí reunidos para conmemorar la expulsión de los 'gabachos' por parte de los pobladores de la urbe en 1809. Más información