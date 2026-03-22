Pedro Mina

Miles de voces en Vigo contra la crisis de la vivienda: «Falta voluntad política»

«O acceso a unha vivenda digna deixou de ser un dereito para converterse nun privilexio reservado a quen pode pagalo, froito da especulación, os prezos disparados, a escaseza de oferta e unha resposta institucional insuficiente». Es el motivo que llevó a miles de ciudadanos a manifestarse desde la Praza de España hasta la Delegación de la Xunta. Consideran que «falta vontade política e valentía». Más información