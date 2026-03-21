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El Hombre del Bosque explica cómo aprovechar tres plantas medicinales en un paseo por el campo

El divulgador de naturaleza David Eyo, conocido en redes como el Hombre del Bosque, explica los usos tradicionales de tres plantas silvestres frecuentes en paseos por el campo: la celidonia, utilizada contra verrugas mediante la aplicación de su látex amarillo; la menta manzana o mentraste, empleada para aliviar el picor de las ortigas gracias a su efecto refrescante; y el ombligo de Venus, cuya fina película inferior puede servir como cobertura improvisada para pequeños cortes. Eyo insiste en extremar la precaución con la celidonia por su carácter tóxico y corrosivo, especialmente en niños y personas con piel sensible.