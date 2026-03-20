Alba Villar

La Zona Franca insiste en la antigua nave de Fribesa para el centro audiovisual

Nuevo intento de la Zona Franca de Vigo para que el futuro centro audiovisual se instale en la antigua nave de Fribesa, objetivo que busca desde hace año y medio aproximadamente. El delegado del Estado, David Regades, avanzó que se remitió una carta dirigida a Carlos Botana, presidente del Puerto, para solicitarle formalmente las instalaciones, en desuso desde 2008 y en estado ruinoso desde hace años. «Nos sirve la concesión y nos sirve la compra», apuntó acompañado por el alcalde, Abel Caballero, frente al edificio, ubicado en el número 73 de la avenida de Beiramar, con la ría a unos metros. Más información