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Los doctores encerrados en el Olimpia Valencia crean un campamento improvisado con colchones hinchables

Los doctores encerrados en el Olimpia Valencia crean un campamento improvisado con colchones hinchables

Jose Lores

Los doctores encerrados en el Olimpia Valencia crean un campamento improvisado con colchones hinchables

Jose Lores

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Son unos 700 médicos de toda Galicia los que están dispuestos a participar en este encierro. De hecho, en el grupo que lo inició ayer había una médica desplazada desde Santiago, que hoy se iba por la mañana para entrar a trabajar de mínimos de tarde. Lo llevaron bien por la noche, aunque no descansaron mucho porque se apagó la calefacción y «se encendieron algunas luces». Cuentan que ya se valoran acciones similares en el resto de áreas gallegas. Más información

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