Jose Lores

Los doctores encerrados en el Olimpia Valencia crean un campamento improvisado con colchones hinchables

Son unos 700 médicos de toda Galicia los que están dispuestos a participar en este encierro. De hecho, en el grupo que lo inició ayer había una médica desplazada desde Santiago, que hoy se iba por la mañana para entrar a trabajar de mínimos de tarde. Lo llevaron bien por la noche, aunque no descansaron mucho porque se apagó la calefacción y «se encendieron algunas luces». Cuentan que ya se valoran acciones similares en el resto de áreas gallegas. Más información