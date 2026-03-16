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Encierro de médicos en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo para forzar a la Xunta a negociar

Encierro de médicos en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo para forzar a la Xunta a negociar

Jose Lores

Encierro de médicos en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo para forzar a la Xunta a negociar

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Hoy inician la tercera semana de huelga indefinida. En el Área Sanitaria de Vigo llevan acumuladas más de 21.000 consultas suspendidas en las dos primeras. Y la Consellería de Sanidade no ha vuelto a llamarles para hablar. Así que se han puesto «creativos» y han apostado por ocupar un centro de salud para reclamar a los dirigentes autonómicos que se sienten a negociar de forma «seria y respetuosa» con el comité de huelga una solución para Atención Primaria. Y no han escogido cualquiera. Una decena de médicos se han instalado en el hall del nuevo Centro Integral de Salud Olimpia Valencia y no tienen intención de moverse. Prometen aguantar «lo que haga falta». Más información

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