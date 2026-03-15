La empresa Insati testa con usuarios de Afaga el proyecto InmeRsiVa
La empresa Insati testa con usuarios de Afaga el proyecto InmeRsiVa, que usa la realidad virtual como herramienta de estimulación cognitiva. La usuaria Teresa Cuevas Sánchez, de 76 años, prueba las gafas de realidad inmersiva en el centro de Martínez Garrido de Afaga. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Soldados israelís matan a tiros a cuatro miembros de una familia palestina en Cisjordania
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN