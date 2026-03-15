Jose Lores

La empresa Insati testa con usuarios de Afaga el proyecto InmeRsiVa

La empresa Insati testa con usuarios de Afaga el proyecto InmeRsiVa, que usa la realidad virtual como herramienta de estimulación cognitiva. La usuaria Teresa Cuevas Sánchez, de 76 años, prueba las gafas de realidad inmersiva en el centro de Martínez Garrido de Afaga. Más información