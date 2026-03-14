_elhombredelbosque

«El hombre del bosque» destaca la floración del ajo silvestre en Galicia y reivindica su valor culinario

El divulgador David Eyo ha puesto en valor el ajo silvestre o «lágrimas de la Virgen» (Allium triquetrum), una de las plantas silvestres más abundantes en Galicia, especialmente en el área de Vigo, donde ya se encuentra en plena floración. Explica que esta especie se identifica fácilmente por la forma triangular de sus tallos, «absolutamente inconfundible», y destaca su interés culinario y ecológico. Todas sus partes, hojas, flores, tallos, raíces y pequeños bulbos; son comestibles y pueden consumirse en crudo, en ensaladas, salteados o en conserva. Cuenta con un sabor suave y dulce que recuerda al ajo. Además, le atribuye propiedades antibióticas y antisépticas similares a las del ajo común. Advierte de su carácter invasor, favorecido por su capacidad de propagarse tanto por bulbos como por semillas, estas últimas dispersadas por hormigas mediante un mecanismo llamado mirmecocoria, que explica en parte su gran expansión por el territorio gallego.