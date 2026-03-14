Edgar Melchor

La historia de Deportes Balbi, un pequeño comercio de Vigo que resiste tras casi 40 años de vida

El 1 de julio del 1987, Balbi Rodríguez y Mari Carmen Molanes decidieron abrir una tienda en la Avenida do Fragoso, en Vigo: la bautizaron Deportes Balbi. En estas casi cuatro décadas de actividad, el matrimonio y su hija, Noelia, han resistido cada embate sufrido por el pequeño comercio en un entorno, para más inri, en el que se observan multitud de persianas bajadas. «Sigo aquí porque me gusta, a mí me motiva», relata a FARO la mujer, que a sus 70 años lidera el negocio con alegría e «ilusión». Más información