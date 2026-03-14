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La historia de Deportes Balbi, un pequeño comercio de Vigo que resiste tras casi 40 años de vida

La historia de Deportes Balbi, un pequeño comercio de Vigo que resiste tras casi 40 años de vida

Edgar Melchor

La historia de Deportes Balbi, un pequeño comercio de Vigo que resiste tras casi 40 años de vida

Edgar Melchor

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El 1 de julio del 1987, Balbi Rodríguez y Mari Carmen Molanes decidieron abrir una tienda en la Avenida do Fragoso, en Vigo: la bautizaron Deportes Balbi. En estas casi cuatro décadas de actividad, el matrimonio y su hija, Noelia, han resistido cada embate sufrido por el pequeño comercio en un entorno, para más inri, en el que se observan multitud de persianas bajadas. «Sigo aquí porque me gusta, a mí me motiva», relata a FARO la mujer, que a sus 70 años lidera el negocio con alegría e «ilusión». Más información

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