Alberto Blanco

Coches de aficionados del Lyon con las ruedas pinchadas en el entorno de Balaídos

La histórica jornada de Europa League del Celta que comenzó manchada por los graves incidentes violentos de ultras locales contra aficionados del Olympique de Lyon a las puertas de un local de Areal y por lo que hay al menos una persona detenida, terminó también ayer empañada para muchos aficionados franceses. Tras culminar el partido, y cuando iban a tomar su coche de alquiler para dirigirse hacia Oporto, desde donde tenían programado su vuelo de regreso a Francia, se toparon las ruedas de sus coches pinchadas.