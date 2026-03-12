Concello

O Marisquiño 2026 volverá a Vigo del 6 al 9 de agosto

Vigo volverá a hablar en clave de tabla, bici, canasta y música urbana este verano. O Marisquiño confirmó las fechas de su edición 2026, que se celebrará del 6 al 9 de agosto, con el objetivo de repetir el modelo que el año pasado —en plena conmemoración del 25 aniversario— firmó su capítulo más ambicioso. La organización prevé más de 150.000 asistentes y anuncia un despliegue que, en cifras, vuelve a situar al festival en la primera línea europea de los deportes de acción y la cultura urbana: 1.500 deportistas y cerca de 60 artistas. Más información