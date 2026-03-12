Marta G. Brea

Destrozos en el Twenty de Vigo por una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

La histórica jornada europea de Europa League de hoy en Vigo comienza manchada. Una trifulca entre ultras del Celta y del Olympique de Lyon en el centro de la ciudad durante la pasada noche se ha saldado con varios heridos (al menos tres) e importantes destrozos tras una multitudinaria pelea a las puertas del conocido local de Areal 20th Century Rock, donde estaban tomando algo en torno a una veintena de aficionados franceses. Más información