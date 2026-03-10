Alba Villar

La Policía Local de Vigo pone coto a los patinetes trucados: estrena un velocímetro

La velocidad máxima fijada para los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que destacan los patinetes eléctricos, es de 25 kilómetros por hora. Así lo establece la Dirección General de Tráfico (DGT) -consta en el Real Decreto 970/2020 y lo recoge la ordenanza municipal, en vigor desde mediados de junio de 2022, que rebaja el límite a 20 km/h en carriles bici o similares. Para comprobar que los usuarios de Vigo circulan con este dispositivo en condiciones legales, es decir, sin estar modificado para que pueda alcanzar una velocidad mayor de la permitida, la Policía Local ha comenzado a utilizar un velocímetro. Más información