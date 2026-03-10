Pablo Hernández Gamarra

Los médicos alzan la voz en Vigo: «Más recursos y menos discursos»

Los médicos tienen «la voluntad» de mantener su pulso frente a la Consellería de Sanidade. Así lo defendía el doctor Manuel Piñeiro, médico de Familia y portavoz del sindicato O'Mega, en la manifestación que esta tarde ha reunido a un centenar de personas en el centro de Vigo en defensa de «una Atención Primaria de calidad», en la séptima jornada de huelga indefinida de los facultativos de los centros de salud de toda Galicia. Más información