Alba Villar

Vigo cierra el el Paseo de Granada y obliga a desvíos por Romil para llegar al Concello

Vigo activó hoy un importante corte de tráfico en el centro de la ciudad que se alargará durante dos meses. Desde las diez de la mañana se cerró el Paseo de Granada desde Camelias, impidiendo que los conductores puedan acceder desde este cruce al ayuntamiento, al parking de Praza do Rei o para ir hacia otras zonas de la ciudad habituales como Pi y Margall, Torrecedeira e incluso Beiramar. Se debe a las obras de las rampas mecánicas. A partir de hoy se habilitan desvíos por Romil para poder llegar al concello. Más información