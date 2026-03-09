Cedido

Cazan a VTC en Vigo cambiando la matrícula para esquivar la vigilancia de la Policía

La tensión entre los taxistas y Uber continúa aumentando en la ciudad. Los VTC llevan operando en Vigo desde junio del año pasado pese a que no cuentan con el permiso municipal pertinente para realizar traslados de pasajeros urbanos, es decir, entre distintos puntos de la ciudad. Desde entonces, el sector del taxi denuncia la competencia desleal que supone que conductores de Uber trabajen en Vigo sin tener esa autorización. En las últimas semanas, además, han descubierto a cerca de una decena de VTC piratas, especialmente en el aeropuerto de Vigo. Vídeos grabados por los propios taxistas reflejan cómo hay conductores de VTC que, cuando van a realizar un servicio de traslados de pasajeros urbanos, cambian la matrícula azul, obligatoria tanto para taxis como para Uber, por una blanca estándar. El objetivo es esquivar la vigilancia de la Policía Local y evitar ser sancionados y, finalmente, que el vehículo acabe inmovilizado en el depósito municipal. Más información