Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin
Oda a la camelia en Vigo, un «símbolo de la democracia»

Oda a la camelia en Vigo, un «símbolo de la democracia»

Pablo Hernández Gamarra

Oda a la camelia en Vigo, un «símbolo de la democracia»

Pablo Hernández Gamarra

Vigo
RRSS WhatsAppCopiar URL

La carpa central de la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que se celebra en Porta do Sol este fin de semana, se quedó pequeña para la multitud de personas que quisieron obsevar de cerca las 150 variedades de esta flor característica de las Rías Baixas, un «símbolo da democracia». Así la definió el alcalde, Abel Caballero, que participó en la presentación del evento, que se festeja en la ciudad cada tres años —rota entre Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra—. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents