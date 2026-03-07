Pablo Hernández Gamarra

Oda a la camelia en Vigo, un «símbolo de la democracia»

La carpa central de la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que se celebra en Porta do Sol este fin de semana, se quedó pequeña para la multitud de personas que quisieron obsevar de cerca las 150 variedades de esta flor característica de las Rías Baixas, un «símbolo da democracia». Así la definió el alcalde, Abel Caballero, que participó en la presentación del evento, que se festeja en la ciudad cada tres años —rota entre Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra—. Más información