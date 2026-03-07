Pedro Fernández

«El hombre del bosque» nos enseña como las magnolias adelantan la primavera en el Parque de Castrelos

El Parque de Castrelos vive estos días uno de los paisajes más llamativos del final del invierno: la floración de las magnolias. En un vídeo grabado en el entorno del pazo de Quiñones de León, el divulgador científico e influencer David Eyo, conocido como «el hombre del bosque», explica por qué estas especies sorprenden cuando aún no ha brotado el follaje.