Cedido

Una madre denuncia a su hija por permanecer en el piso familiar sin pagar gastos

Rita Souto, una mujer viguesa de 65 años, ha denunciado a su hija por permanecer en el piso familiar en Vigo sin aportar los gastos y después de que la propia madre tuviera que dejar de residir allí por problemas de salud. La situación, según relata su hijo Gabriel Rodríguez, desembocó en un conflicto que ya está en los juzgados y que la familia describe como un proceso interminable mientras, dicen, continúan pagando hipoteca, comunidad y otros recibos vinculados a la vivienda.