Jose Lores

Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria

Con un 8,02% de seguimiento según los datos oficiales de la Consellería de Sanidade, los médicos del Área Sanitaria de Vigo son los que más han secundado la huelga indefinida convocada desde hoy en Atención Primaria de toda Galicia. Son tres puntos más que la media gallega. El sindicato médico convocante, O'Mega, tilda la respuesta de los facultativos de «masiva» y estima que el 82% de los que podían hacerla (eliminando mínimos, bajas y permisos del cómputo) la hicieron. Más información