El Puerto de Vigo arranca la urbanización de la explanada anexa a la lonja
Casi cuatro años después de concluir el aterramiento del último relleno de la ría de Vigo, la explanada de la Avenida de Beiramar anexa a la Lonja (frente al Auditorio) empieza, por fin, a moverse. El Puerto ha dado el pistoletazo de salida a los trabajos de urbanización de este ámbito —más de 8.000 metros cuadrados— en el que se habilitará un aparcamiento cubierto y zonas de servicio para los minoristas de pescado, además de su conexión con la senda ciclopeatonal que recorre la fachada marítima, como adelantó este periódico. Más información
