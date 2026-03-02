Marta G. Brea

Un desafío zombi en el instituto para aprender a actuar ante una parada cardiorespiratoria

"El experimento de un antiguo profesor ha lanzado una espantosa maldición" sobre el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alexandre Bóveda. Muchos de sus alumnos se han convertido en zombis y los que quedan, tendrán que echar mano de su valentía y conocimientos en soporte vital básico (SVB) para salvarlos. Esta es el desafío que el departamento de Educación Física del centro le ha planteado a sus alumnos y para el que ha desplegado un circuito de scape room esta semana en sus instalaciones.